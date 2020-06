Regionali 2020, il centrodestra unito candida Caldoro: "Ho scelto la mia terra"

E’ Stefano Caldoro il candidato unitario del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. L’intesa è stata raggiunta oggi tra i leader nazionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Ma la discesa in campo dell’attuale leader dell’opposizione ha già ottenuto anche il via libera anche di Udc, Dc e Alleanza di Centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post di Caldoro: