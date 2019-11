Regionali 2020, Di Maio a Salerno: "Alleati di De Luca? Mai"

Luigi Di Maio arriva a Salerno e detta la linea al Movimento Cinque Stelle in vista della elezioni regionali 2020: “L'unica cosa certa in questo momento è che non andremo con De Luca, nonostante stia provando a corteggiarci a più non posso” dice il capo politico dei grillini arrivando all’Hotel Mediterranea per un incontro con militanti ed elettori. Sala piena, ma niente bagno di folla: “Il momento è difficile” chiosano alcuni esponenti del M5S.

Le regionali

Il ministro degli esteri, che non annuncia il candidato governatore del suo movimento, ribadisce: “Per quanto mi riguarda - ha spiegato Di Maio - in questo momento abbiamo una grande occasione in Campania, aggregare tutte le realtà civiche della regione, sindaci, gruppi, tutti quelli che fanno associazionismo, comitati che portano avanti battaglie, sindaci civici, si uniscano a noi e proviamo a cambiare la Campania".

Il movimento

Di Maio parla anche del futuro del M5S: “Stiamo lavorando per le priorità ed emergenze degli italiani non per fare campagna elettorale o lanciare slogan. Dopo 18 mesi difficilissimi sto riprendendo il contatto con il territorio e prossimamente nascerà un organo nazionale formato da persone che ascolteranno le necessità dei singoli cittadini. Abbiamo tante cose da fare e obiettivi da raggiungere e, qualsiasi cosa accade, noi lotteremo sempre per gli italiani, non ci arrenderemo mai. Alla fine di questi 5 anni di governo potrete valutare i risultati raggiunti“ conclude il leader del M5S.