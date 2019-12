Regionali 2020, il Psi prepara la squadra: ecco i primi candidati

L’occasione è stata quella del tradizionale scambio di auguri all’interno della sede provinciale del Psi. Dinanzi all’intera classe dirigente del partito del salernitano, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio ha annunciato la candidatura, insieme ad altre femminili, di Salvatore Bottone, già sindaco di Pagani, alla carica di consigliere regionale, in occasione delle prossime elezioni di primavera.

Gli altri nomi

In pole position nella lista del garofano rosso anche il fondatore di Rete Solidale Antonello Di Cerbo. Per le quote rosa circolano i nomi dell’assessore alla creatività di Pontecagnano Faiano Adele Triggiano e l’assessore ai servizi sociale e trasporti di Cava de’ Tirreni Antonella Garofalo.