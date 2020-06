Regionali 2020, Buonomo si candida nel Pd: "E' un valore aggiunto"

Michele Buonomo sarà candidato nella lista del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. A confermarlo, in una nota ufficiale, è direttamente il segretario provinciale dei dem Vincenzo Luciano.

I candidati

Il capostaff del sindaco Napoli ribadisce: “I candidati già in campo sono tutte personalità di indiscussa preparazione e credibilità, radicate sul territorio e con un’importante esperienza alle spalle. In queste settimane, stiamo dando al presidente Vincenzo De Luca un supporto, anche a livello programmatico, sui temi più cari ai nostri militanti ed ai nostri numerosi Amministratori”. E proprio “nell'ottica di rilancio ed investimento su proposte innovative, inclusive e sostenibili, la figura di Buonomo nella lista del Pd si inserisce come valore aggiunto e come risorsa determinante, se non necessaria, per apportare un contributo nuovo di idee e di progetti. Il Partito Democratico, ovunque, deve aprirsi sempre più alle eccellenze, alle belle esperienze territoriali ed al mondo civico e associazionistico, riconoscendo l’impegno di chi, con costanza e con coraggio, ha dedicato la propria esistenza alla costruzione, ideale e concreta, di prospettive migliori per il territorio”. Per Luciano, insomma, con Buonomo “il partito si apre, ancor di più, alla competenza ed alla dedizione verso una Regione ed una Nazione che hanno bisogno, ora più che mai, di misurarsi con scelte fondamentali e decisive, a tutela dell’Ambiente, della Salute, del Turismo, dei Giovani.