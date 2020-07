Elezioni regionali 2020, lista Pd al rush finale: ecco i nomi

Le elezioni regionali si avvicinano, il mese di settembre è dietro l'angolo, con i partiti pronti a schierare i propri candidati per cercare di conquistare il maggior numero di seggi possibili. In casa Pd la squadra è quasi pronta. Al lavoro la segreteria provinciale guidata da Enzo Luciano.

I dem in campo

Si riparte dai consiglieri regionali uscenti, Franco Picarone e Tommaso Amabile, di nuovo in corsa. Tra le news entry troviamo l'esponente nazionale di Legambiente Michele Buonomo, la giornalista Margherita Siani e il vice sindaco di Sala Consilina Gelsomina Lombardi. E' già in campagna elettorale, invece, l'ex deputato cilentano Simone Valiante, mentre l'ex consigliera Anna Petrone, vicina al segretario nazionale Nicola Zingaretti, ancora non ha sciolto la riserva. In lista anche il commissario liquidatore di Eco Ambiente Salerno Vincenzo Petrosino come espressione del Pd dell'Agro nocerino sarnese.