Regionali 2020, Renzi con De Luca: "Speriamo che San Matteo ci dia una mano"

"L'impressione è che in Campania alle elezioni regionali andremo meglio delle previsioni". Lo dice il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a Napoli per la presentazione del suo ultimo libro “La mossa del cavallo”.

La citazione

Nel corso dell’iniziativa non manca, a sorpresa, un riferimento a Salerno: “Poi il 21 settembre - data delle elezioni regionali, ndr - è pure San Matteo, speriamo che anche il patrono di Salerno ci dia una mano. Non prenderemo il 41% come le Europee - prosegue – però quello che so è che noi portiamo un contributo di idee. Chi siamo noi? Quelli che non si lamentano ne' mugugnano". Infine, l’assiste di Renzi a De Luca: “La partita della Campania si gioca intorno al ruolo di Enzo De Luca. Ha governato bene la vicenda coronavirus. A lui, come ha tutto le persone che hanno lavorato bene, non mancherà il nostro appoggio".