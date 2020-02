Regionarie M5S, diciotto salernitani in corsa: ecco i nomi

Sono 117 gli aspiranti consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Campania. A Napoli 58 persone hanno deciso di partecipare alle regionarie 5 Stelle, 22 a Caserta, 18 a Salerno, 13 ad Avellino e 7 a Benevento. La lista sarà completata a seguito di una votazione su Rousseau che si svolgerà oggi, giovedì 20 febbraio, dalle 10 alle 19.

Le modalità di voto

Ogni iscritto potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze e votare per la propria provincia di residenza. Saranno individuati 50 nomi da inserire in lista, scelti in proporzione rispetto alla popolazione della provincia.

I nomi dei salernitani

Punta a tornare in consiglio regionale uscente Michele Cammarano, 45 anni, originario di Capaccio Paestum. Aspirano alla candidatura: Enrico Farina, 42 anni, di Battipaglia, già candidato cinque anni fa e alle ultime europee; Giuseppe Buonadonna, 73 anni, Salerno; Fabio Paolucci, 37 anni, di Salerno; Federico Salerno, 60 anni, di Salerno; Francesco Virtuoso, 49 anni, di Salerno; Alessandra Petrosino, 44 anni, di Sant’Egidio del Monte Albino; Pasquale Roscigno, 48 anni, di Siano; Pasquale Milite, 52 anni, di Nocera Inferiore; Carmela Bufano, 55 anni, di Battipaglia; Remo Della Corte, 48 anni, di Montecorvino Pugliano; Grazia Di Benedetto, 45 anni, di Siano; Tiziana Crusco, 48 anni, di Sapri; Mario Aliberti, 38 anni, di Siano; Cosimo Panico, 57 anni, di Nocera Inferiore; Rosario Gaetano Viglione, 46 anni, di Lustra; Alessandra Pagliuca, 52 anni, di Salerno.