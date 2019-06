Bed and breakfast, no alla chiusura di 90 giorni: esulta Santoro

Questa mattina al Comune di Salerno, presso la commissione Turismo, si è discusso del regolamento sulla chiusura dei bed and breakfast. E, a quanto pare, la quadra sta per essere trovata. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Dema-Giovani Salernitani Dante Santoro: “Quando ci opponevamo ai 90 giorni di chiusura sembravamo satana, stamattina ci hanno dato quasi tutti ragione. Addirittura è emersa una sentenza che dice le nostre stesse cose”.

La polemica

Il giovane consigliere di opposizione esprime soddisfazione: “Forse, evitando il limite dei novanta giorni di chiusura annui, salviamo il 70 percento dei B & B di Salerno che sarebbero falliti con quest’ultima genialata dell’amministrazione delle vergogne. Siamo per la regolamentazione giusta, ma che non ostacolino le piccole realtà nate in questi anni” conclude Santoro.