Consiglio comunale, Cammarota: "Pronto il regolamento per la partecipazione popolare"

Dopo vent’anni, è finalmente pronto il regolamento per la partecipazione popolare. Stamattina, nel corso del consiglio comunale, l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza, ha annunciato il prossimo completamento della prima bozza del regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione, una assoluta novità istituzionale.

La nomina

In particolare, Cammarota ha esposto un documento dal quale emerge che “la commissione trasparenza, nelle sedute del 4 e 18 aprile, ha nominato all’unanimità i due relatori nelle persone dell’avv. Cammarota, presidente della commissione, e dell’avv. D’Alessio, sia in ragione delel conoscenze giuridiche sia in riferimento alle esperienze istituzionali maturate, e in concerto con il vice presidente della commissione trasparenza nonché presidente della commissione statuto dr. Guerra".

Parla Cammarota