Renzi candidato in Campania, il sindaco Napoli: "Un leader, ottima notizia"

"La presenza di Matteo Renzi nelle nostre liste è una gran bella notizia. Siamo di fronte ad un leader di spessore, l'unico che riesca a svolgere funzioni istituzionali e politiche di alto livello". Enzo Napoli, sindaco di Salerno, accoglie con entusiasmo la candidatura del leader del Partito Democratico in Campania, alle prossime elezioni. "La sua presenza è un fatto importante - prosegue Napoli - ma occorre adesso che ciascuno faccia la propria parte".

Le responsabilità

Il sindaco di Salerno si rivolge ai cittadini, agli elettori: "Bisogna prendere in mano le decisioni che competono al corpo elettorale, insomma bisogna andare a votare. Poi bisogna fare una scelta che riguardi la governabilità premiando le persone giuste, quelle che meritano di rappresentarci. Abbiamo Gentiloni e Padoan che sono Ministri importanti, hanno svolto un ottimo lavoro. Ci sono dirigenti qualificati anche all'interno del Partito Democratico. Altrove, invece, noto confusione: Berlusconi, Salvini, non saprei: mi pare più un'alleanza elettorale che programmatica". Si sussurra che possa scendere in campo anche Enzo Napoli. Il sindaco di Salerno sorride e glissa: "Io in campo? Già ci sono. Forse lo dice qualche mio amico al quale piace scherzare. Nella vita mai dire mai ma - ripeto - sono già in campo, impegnato nelle nuove sfide di Salerno".