Renzi a Sassano: "Non dobbiamo rassegnarci al salvinismo"

"Il Pd di Zingaretti? Bisogna chiedere a lui come sarà. Zingaretti ha vinto ed io non posso fare altro che fargli un grosso in bocca al lupo". E' quanto detto da Matteo Renzi, a Sassano, a margine della presentazione del suo libro 'Un'altra strada'. "Ora lavoriamo per il Pd - ha continuato Renzi - nel rispetto del fatto che Zingaretti è stato eletto. Adesso non bisogna ostacolarlo con fuoco amico come invece è accaduto quando sono stato eletto io" .

L'appello

"Il Governo sinora ha vissuto di promesse che sono state fatte come degli assegni a vuoto. Gli italiani piano piano se ne stanno rendendo conto - incalza - Nei prossimi mesi, dopo le elezioni europee, gli italiani avranno una stangata da parte del Governo attraverso la patrimoniale. Dovranno fare un bagno di lealtà. Insomma è un governo di incompetenti", ha concluso Renzi. Applaudito da una platea gremita, questa mattina, Renzi, presso il Cine Teatro Totò è stato accolto dal sindaco Tommaso Pellegrino, dagli amministratori comunali e vari parlamentari, nonchè dai Giovani Democratici di Salerno. Per l’occasione è giunta a Sassano anche l’onorevole Maria Elena Boschi.

Le questioni politiche

L'ex presidente del Consiglio, in merito all'immigrazione, infine, ha osservato: "Non possiamo vivere di paura: non possiamo certamente accogliere tutti, ma bisogna costruire occasioni nei Paesi che vivono un disagio. Non dobbiamo rassegnarci al salvinismo. Odiava il Sud ma oggi si fa coccolare a Napoli, mette la divisa della Polizia ma è l’unico politico condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Tra 10 anni lo troveremo volontario su una nave Ong“, ha osservato ironicamente Renzi.