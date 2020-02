Caos rifiuti a Battipaglia, l'europarlamentare Vuolo porta il caso a Bruxelles

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"La città di Battipaglia continua a vivere un'emergenza rifiuti nel silenzio più assoluto delle istituzioni". Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, commenta la vicenda che dalla scorsa estate attanaglia la città della Piana del Sele. "Ormai il core business del territorio è quello dei rifiuti, mentre all'epoca la città era nota per le eccellenze agroalimentari. Adesso l'odore di buono è sparito per fare spazio alla puzza che, Stir compreso, la città più a rischio di tutta la regione". Da qui l'esigenza di portare in Europa la questione. "Ho sentito solo belli proclami, ma chi è sul territorio è stato lasciato solo. I cittadini vicino agli impianti ormai vivono barricati in casa ed ecco perché ci auguriamo che il Comune attui norme più stringenti sulla concessione di impianti di nuova costruzione. Regione e Provincia si sono totalmente disinteressati del territorio, aumentando una crisi che non ha lasciato scampo ai cittadini. La memoria degli incendi della scorsa estate è ancora viva. Ecco perché sono pronta a portare in Europa il caso dei rifiuti di Battipaglia".