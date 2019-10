De Luca attacca Salvini: "Nessun problema rifiuti, la Campania è un modello"

Vincenzo De Luca attacca Matteo Salvini in materia di rifiuti. ”Ricambio pienamente, di cuore, la simpatia per lui. Rilevo, tuttavia, che, per la seconda volta in pochi giorni, ha detto stupidaggini. La prima, alla manifestazione di Roma, quando ci ha accusato di rubare i soldi del Sud. La seconda ieri a Porta a Porta, quando ha addirittura affermato che la Campania è sommersa dai rifiuti".

La replica

Per il presidente della Regione Campania non esiste alcuna emergenza rifiuti. “La Campania è pulita. Tranne alcune criticità che si rilevano in questi giorni a Napoli e in qualche comune metropolitano, per le quali la Regione Campania non c'entra assolutamente niente. Il mio rapporto di amicizia e stima con alcuni esponenti della Lega mi spinge all'autocensura. Mi limito a dire a Salvini che oggi la Campania è un modello nazionale di trasparenza, efficienza e rigore. Sono pronto ovviamente a qualunque tipo di confronto pubblico, in qualunque sede. Se Salvini dovesse persistere nell'uso improprio di espressioni linguistiche, sarò costretto a ricordargli le parole sintetiche ma definitive di una nota canzone di Pino Daniele” conclude De Luca.