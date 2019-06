Rifiuti e degrado a Salerno: l'interrogazione dei consiglieri Celano e Russomando

Interrogazione scritta al sindaco, al presidente della Provincia e al Prefetto, da parte dei consiglieri comunalli d'opposizione Roberto Celano e Ciro Russomando. Riflettori puntati sulla "vera e propria emergenza igienico-sanitaria, con i rifiuti abbandonati e non rimossi in svariate zone, strade sporche, visibile degrado perfino in centro città", In particolare, i consiglieri puntano il dito contro le condizioni dell’Aversana, arteria percorsa da turisti che raggiungono Paestum e l’intero Cilento "che versa in condizioni di degrado disarmante, con rifiuti abbandonati ovunque a mai rimossi, causa di insopportabili miasmi pestiferi che si diffondono nell’aria".

L'interrogazione