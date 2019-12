"Luci ed ombre della Riforma Costituzionale": dibattito di Fratelli d'Italia a Salerno

“Futuro della rappresentanza parlamentare: luci ed ombre della Riforma Costituzionale" è il titolo del dibattito organizzato per venerdì 27 dicembre, alle ore 16.30, presso la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia, in via Roma 28 a Salerno.

I relatori

Interverranno il professore Gherardo Marenghi (docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno); il senatore Antonio Iannone e l' onorevole Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati). Al termine della discussione, ci sarà un brindisi augurale di buon anno.