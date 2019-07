Rimborsi ai consiglieri regionali, assolta anche Monica Paolino: tutti i nomi

La Corte dei Conti ha riformulato la sentenza che condannava, tra gli altri, il consigliere regionale di Forza Italia Monica Paolino, al pagamento di 21.691,00 euro oltre interessi, per l’indebito utilizzo, nel 2011, del fondo per l’assistenza all’attività istituzionale. “I consiglieri non avevano la diretta gestione di denaro pubblico ma richiedevano il rimborso delle spese effettuate” specificano i giudici della terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, che ha escluso la responsabilità contabile per alcuni consiglieri regionali campani. La posizione della Paolino insieme a quella degli altri consiglieri, non comporta risarcimenti né condanne per danno erariale.

Tutti i nomi

Gli altri consiglieri coinvolti erano: Daniela Nugnes, Fulvio Martusciello, Nicola Marrazzo, Donato Pica, Gennaro Mucciolo, Gennaro Nocera, Angelo Polverino, Ettore Zecchino, Gennaro Oliviero, Francesco Vincenzo Nappi, Carmine Mocerino, Paola Raia e Sergio Nappi.