Ringraziamento e auguri per il presidente Canfora

Un Sentito Ringraziamento al Presidente Uscente il Dott. Giuseppe Canfora, che ha condotto l'Ente per 4 anni con coraggio, impegno e Dedizione. In una Situazione molto difficile, anzi quasi impossibile. Sono state risolte tante Problematiche e soprattutto Salvato l'Ente e le sue Partecipate dal Dissesto. L'Augurio è che questo percorso ricco di abnegazione, Servizio, Passione ed Attenzione verso Tutti Possa Continuare con Michele Strianese Sindaco di San Valentino Torio, Consigliere Provinciale e Candidato alla Presidenza verso il quale sono certo che Gli Amministratori non faranno mancare il loro sostegno.

Cristian Greco,Giovane Dem del Pd di Camerota