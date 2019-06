Ballottaggio in 5 comuni salernitani: urne chiuse, al via lo spoglio. La diretta dei risultati

Urne chiuse, nei cinque comuni salernitani, precisamente a Baronissi, Scafati, Capaccio, Pagani e Sarno, dove in questa domenica, si è tenuto il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Concluso alle 23, dunque, il secondo turno delle elezioni amministrative.

I votanti

A Baronissi, hanno votato il 63, 64% dei votanti (primo turno 74, 78%), a Capaccio il 64,00% (primo turno 75,75%), a Pagani il 54,17% (primo turno 73,51%), a Scafati il 47, 34% (primo turno 71,92%) e, infine, a Sarno il 58, 89% (primo turno 71, 54%). E' stato registrato, dunque, un calo generale dell'affluenza alle urne, rispetto alle ultime elezioni.

La sfida

In particolare, a Pagani, Alberico Gambino, consigliere regionale ed esponente del movimento di Raffaele Fitto Direzione Italia, sfida Salvatore Bottone del Pd. Intanto, a Capaccio Paestum, Franco Alfieri, consigliere all'agricoltura del presidente della Regione De Luca e noto per la frase sulle fritture di pesce pronunciata dal governatore, indagato per voto di scambio politico-mafioso, si contende la poltrona con Italo Voza, vicino al centrodestra. Infine, a Baronissi si sfidano Gianfraco Valiante e Luca Galdi, a Sarno Giuseppe Canfora e Giovanni Cocca e a Scafati Cristoforo Salvati e Michele Russo. Al via lo spoglio.