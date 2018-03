Elezioni politiche 2018: gli exit poll e i primi risultati a Salerno e provincia, M5S in testa

Urne chiuse: è terminata la votazione per il rinnovo del Parlamento. Notevole l'affluenza: dal dato delle ore 23, quasi definitivo, in 157 Comuni su 158, i votanti risultano essere il 71,69% degli aventi diritto. Lo spoglio elettorale è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. Secondo i primi exit poll e intention poll nazionali, il M5S risulta in testa, seguito dal Centro-Destra. In particolare, la terza proiezione di La7 per il Senato della Repubblica, sostiene che il M5S avrebbe conquistato il 32,3%, mentre la Lega avrebbe ottenuto il 17,5% delle preferenze, il PD avrebbe avuto il 18,9% dei voti, Forza Italia il 14,5%. Complessivamente, quindi, divisi per coalizione, il Centro Destra si è aggiudicato il 37,4% dei voti e il Centro Sinistra il 22,9%, il M5S il 32,3% e Liberi Uguali il 3,3%. Sempre secondo le prime proiezioni effettutate da Swg per La7 alla Camera dei Deputati la situazione sarebbe simile a quella del Senato con il Movimento 5 Stelle in vantaggio con il 32,1% delle preferenze. La prima coalizione, invece, sarebbe quella del centro destra nella quale la Lega avrebbe ottenuto il 17,5% dei voti e Forza Italia il 14,1%. Il Pd, infine, avrebbe ottenuto circa il 19%.

La conclusione del conteggio dei voti reali è previsto per lunedì mattina, ma è possibile che i risultati di alcuni seggi dove sono state registrate particolari difficoltà, arrivino anche più tardi. Non sono esclusi degli eventuali dubbi sull'esatto numero di seggi conquistati dalle varie forze politiche, anche in mattinata.



In aggiornamento