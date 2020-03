Rinvolta nel carcere di Salerno, scoppia la polemica: le reazioni dei politici

Dopo la protesta dei detenuti all’interno del carcere di Fuorni contro la sospensione dei colloqui, esplode il dibattito politico a Salerno. A nome del Governo Conte interviene il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo: “Malcontento e disagio non possono assolutamente giustificare azioni violente che non devono verificarsi. Il mio grazie ai Carabinieri e agli agenti che sono a lavoro per riportare alla normalità una situazione così delicata. E' un momento complesso e difficile per tutti, dobbiamo restare umani".

L'opposizione

Molto critico nei confronti del Governo Pd-M5S, e in particolare del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, è il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli: “Ciò che sta avvenendo, in queste ore, nel carcere di Salerno è l’ennesima dimostrazione che Bonafede non è adeguato per ricoprire la complicata funzione di ministro della giustizia. Si dimetta subito – tuona il parlamentare di Fratelli d’Italia - Nonostante le sollecitazioni del Sappe e di tutti i sindacati della Polizia Penitenziaria, il ministro fino ad oggi non ha voluto adottare le misure di sicurezza idonee volte a prevenire la diffusione del Coronavirus e tutelare l’incolumità del personale penitenziario per un assurdo buonismo sinistroide. Lo dimostra anche la tensione nel carcere di Poggioreale a Napoli. La mia totale solidarietà va agli agenti della Polizia Penitenziaria impegnati a garantire, nonostante le molteplici difficoltà, la sicurezza nelle carceri italiane”. Chiede l’intervento della magistratura, invece, l’europarlamentare della Lega Lucia Vuolo: "Solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria impegnati a sedare una rivolta scoppiata nel carcere di Salerno. Mi auguro che la Procura apra immediatamente un'inchiesta per chiarire le responsabilità di quanto accaduto oggi pomeriggio. Nessun provvedimento dell'amministrazione penitenziaria può giustificare quanto accaduto. Serve il pugno di ferro e come Lega mi impegno a portare il caso della carenza di agenti all'interno delle carcere italiane all'attenzione dell'europarlamento. Questo scempio deve finire”.

I socialisti Cicalese e Del Duca: