Roberto De Luca sull'inchiesta a suo carico: "La Procura ha chiesto l'archiviazione"

L'ex assessore al bilancio del Comune di Salerno, tramite i suoi canali social, ha annunciato che la Procura ha chiesto l'archviazione, accettata dal Gip, per la sua posizione in merito all'inchiesta partita da fanpage.

In calce al video il figlio del governatore ha commentato:

È un giorno positivo per me, per la mia famiglia e per tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi, ma anche per la stessa città di Salerno: perché anche solo l'ipotesi che un suo amministratore potesse essere minimamente sfiorato dal sospetto di comportamenti non corretti o illeciti era un’ombra su tutta la città. Organizzeremo a breve un incontro per spiegare come si sono svolti i fatti e per ringraziare tutti dal vivo. Non lo facciamo in questi giorni perché credo sia più opportuno onorare il Santo Patrono, però presto ci vedremo tutti insieme. Grazie a tutti. E grazie anche gli organi inquirenti per aver fatto chiarezza sulla vicenda.