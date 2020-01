Vallo di Diano, Ruotolo aderisce al movimento "Cambiamo" di Toti

Il vice sindaco del Comune di Roscigno Bruno Ruotolo ha ufficialmente aderito a “Cambiamo”, il movimento centrista di Giovanni Toti che in provincia di Salerno, nelle ultime settimane, sta mettendo a segno importanti colpi anche in vista delle elezioni regionali del 2020.

L’identikit

Ruotolo, Maggiore della Guardia di Finanza, oggi impegnato a Roma come dirigente in un gruppo speciale costituito da diversi ministeri per controllare appalti pubblici ed il delicato settore dei reati ambientali in Campania, è stato anche candidato alle provinciali con il simbolo della Lega. Da oggi sarà all’interno di Cambiamo con un ruolo importante in tutto il territorio del Cilento e del Vallo di Diano.