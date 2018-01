Nomina di Coscioni al Ruggi: Cirielli presenta una denuncia in Procura

Esplode la polemica politica sulla nomina di Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a primario dell’unità di Cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Immediata reazione del deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che, in una nota, ricorda come il fedelissimo del governatore sia “già imputato in altro procedimento per concussione”.

L’esponente salernitano del partito di Giorgia Meloni ci va giù duro: “Questa nomina avvalora i sospetti adombrati da numerosi quotidiani locali, ingenerando i sospetti di un sistema di favori e ricatti nella sanità campana”. Per questo annuncia un “esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno” oltre che “una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta e di una interrogazione parlamentare sia sulla nomina di Coscioni che sulla rimozione dell’ex direttore generale Nicola Cantone”. Per Cirielli “la vicenda di Coscioni è la fotografia del sistema di lottizzazioni politiche e pressioni creato in Campania dal Pd e dal governatore De Luca. Un sistema che sembrerebbe premiare gli amici fedeli, penalizzando competenze e professionalità, a discapito dei cittadini”.

Per questo il parlamentare della destra conferma: “Noi non ci fermeremo dinnanzi all’arroganza della corte deluchiana e di manager pronti ad assecondare gli ordini di De Luca ma continueremo a batterci in tutte le sedi per riaffermare anche in Campania i principi di meritocrazia e di una sanità che non sia più al servizio della politica ma solo dei cittadini”.