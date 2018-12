Degrado e insicurezza a Sala Abbagnano: Forza Italia scrive al sindaco

I consiglieri comunali di Forza Italia Roberto Celano e Ciro Russomando hanno presentato una interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per denunciare il degrado in cui versa, da tempo, il quartiere di Sala Abbagnano.

L'interrogazione

I due forzisti, nel documento inviato al primo cittadino, spiegano: “E’ ormai sotto gli occhi di tutti il degrado crescente in cui versa la città di Salerno per l’assenza perfino di servizi adeguati e di manutenzione ordinaria; l’Amministrazione in carica e quella precedente hanno sempre vantato un modello di città pulita, in ordine e sicura, assolutamente frutto di una rappresentazione fantasiosa; anche il quartiere, da sempre ritenuto residenziale, di Sala Abbagnano versa in condizioni di estremo abbandono; nella zona, sulla strada principale (Viale degli Eucalipti), furono installati delle protezioni in tubi metallici che, con il tempo, alcuni di questi sono stati divelti mentre altri si sono arrugginiti ed i rimanenti, verniciati in bianco, si sono stinti; i residenti lamentano condizioni di estrema insicurezza con ripetuti furti in appartamenti”.

Per questo chiedono quali provvedimenti il sindaco intende intraprendere per “rendere gradevole la zona che è considerata residenziale dai salernitani”; se “intenda, come già avvenuto in altre parti della città, installare paletti di ghisa con catene che potrebbero sostituire le tubazioni esistenti” e cosa intende fare per quali provvedimenti si intendano assumere per rendere “più sicura la zona” e per “dare una risposta risolutiva alle istanze dei cittadini che lamentano condizioni di abbandono anche a mezzo di installazione di telecamere a circuito chiuso”.