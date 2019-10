Ex Pd, Calenda e Richetti presentano "Siamo Europei" a Salerno

L’appuntamento è per domani (sabato 12 ottobre) alle 11 all’interno dei locali dell’Emanuel Cafè di Corso Vittorio Emanuele a Salerno dove l’eurodeputato Carlo Calenda ed il parlamentare Matteo Richetti presenteranno il movimento “Siamo europei”.

Il retroscena

L’evento chiarirà anche i nomi degli esponenti della provincia di Salerno che hanno deciso di aderire al movimento che nasce come ennesimo strappo all’interno del Partito Democratico ed arriva ad una settimana esatta dalla Leopolda di Firenze. Calendo e Richetti dovrebbero precisare anche la loro posizione in vista delle elezioni regionali della Campania confermando oppure no il supporto alla ricandidatura del governatore uscente Enzo De Luca.