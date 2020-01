Elezioni comunali, nel 2020 sono 19 i comuni che ritornano alle urne

Uno degli appuntamenti più importanti in questo 2020 saranno le elezioni. Non solo per la Regione Campania, ma anche per le comunali. Sono infatti 19 i comuni chiamati al voto, undici solo nel Cilento, per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. In quelli compresi tra il Vallo di Diano e gli Alburni, si tratta di comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Sono Casal Velino, Celle di Bulgheria, Ispani, Laurino, Lustra, Pertosa, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sant’Angelo a Fasanella, Sassano e Sicignano degli Alburni. Spostandosi verso la zona Nord, oltre al comune di Amalfi, torneranno al voto Cava Dei tirreni, Maiori, Pagani, Positano, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio.