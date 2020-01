Caldoro incontra i socialisti a Salerno: dibattito con Conte e Maraio

Ci sarà anche il candidato in pectore del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro, venerdì 31 gennaio a Salerno, per partecipare ad un dibattito intitolato “Craxi ed il governo delle città. Il socialismo dei comuni”. L’appuntamento è per le ore 28 presso il Mediterranea Hotel.

I partecipanti

Al tavolo dei relatori saranno seduti, oltre al leader dell’opposizione di centrodestra a Palazzo Santa lucia, anche l'assessore di Pellezzano Andrea Marino, l’ex ministro alle aree urbane Carmelo Conte e il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. Concluderà i lavori - moderati dal giornalista Gaetano Amatruda - Stefania Craxi, presidente della “Fondazione Craxi” e figlia dell’ex premier Bettino.