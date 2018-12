Elezioni provinciali 2019, cambia la data: si vota il 3 febbraio

Slitta di poco più di un mese la data per le elezioni provinciali 2019 a Salerno: il Presidente della Provincia Michele Strianese avrebbe, infatti, individuato la nuova data per il rinnovo del consiglio provinciale. Si voterà, molto probabilmente, domenica 3 febbraio 2019– mentre un primo momento di era ipotizzato il voto il 13 gennaio. A questo punto slitta anche il termine per la presentazione delle liste: il 13 gennaio. Per la prima volta si voterà per le elezioni del Consiglio Provinciale con il sistema delle quote rosa che riserva il 40% dei candidati al sesso femminile anche se ciascuno degli elettori potrà esprimere un’unica preferenza e non la doppia di genere come accade nelle altre elezioni