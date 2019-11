L'avvocato Ersilia Trotta nominato consulente della Commisione Parlamentare Antimafia

L' avvocato Ersilia Trotta di Salerno è stato nominato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. "È per me - commenta - motivo di grande onore coadiuvare i lavori di una Commissione che ha un ruolo cruciale nella vita dell'Italia. Proprio per questo, avverto tutta la responsabilità professionale dell'incarico che porrò al servizio della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, con assoluto rigore e abnegazione".

I ringraziamenti

Inevitabili, per lei, i ringraziamenti verso coloro che hanno richiesto la sua consulenza: "Ringrazio il presidente Nicola Morra per la designazione e, in particolare, il senatore Antonio Iannone per avermi indicato."