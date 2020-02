Salerno, Forza Nuova e Sindacato Sinlai esprimono solidarietà ai lavoratori di Salerno Pulita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindacato Sinlai e Forza Nuova Campania, tramite uno striscione, hanno voluto esprime la propria solidarietà ai lavoratori di Salerno Pulita che vedono il loro futuro lavorativo in pericolo. Ciro Picariello, responsabile salernitano di Forza Nuova ha spiegato i motivi dell'azione:" Ci sembrava doveroso esprimere solidarietà nei confronti dei lavoratori di Salerno Pulita che vedono in pericolo il loro posto di lavoro a causa di una mancata progettazione e da una cattiva gestione della struttura.

Chiediamo a chi di dovere di impegnarsi a trovare una soluzione definitiva e duratura affinché i lavoratori, e le loro famiglie possano vivere serenamente e dignitosamente". Il Sindacato Sinlai, tramite una nota del Segretario Nazionale Valerio Arenare, ha dichiarato:" Bisogna salvare i lavoratori di Salerno Pulita con un progetto stabile e duraturo. Non sono sufficienti prepensionamenti e CIG, bisogna trovare soluzione definitive per tutti. Insieme a Forza Nuova abbiamo espresso solidarietà, tramite uno striscione, a questi lavoratori e siamo pronti a scendere in piazza al loro fianco per difendere il loro diritto al lavoro."