Mercati rionali, il consigliere Ventura (Verdi) scrive al comune di Salerno chiede la riapertura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il consigliere comunale Giuseppe Ventura, capogruppo dei "Davvero Verdi", chiede di intervenire per la riapertura dei mercati rionali, suggerendo l'orario mattutino dedicato al genere alimentare e le ore pomeridiane a quello vestiario e merceologico

Le richieste

Inoltre, nella richiesta fatta al comune di Salerno vi è l'urgenza di "tracciare un percorso obbligatorio a senso unico per l'ingresso e l'uscita dalle aree degli stessi, che verrebbe evidenziato con apposita segnaletica. Tale proposta - dice in una nota - a mio avviso lascerebbe maggiore spazio agli esercenti del settore o rientrerebbe, oltretutto, tra le norme adottate per il contenimento del Covid-19, insieme all'uso obbligatorio - per tutti - di guanti e mascherine. Facendo leva sull'attenzione e la dedizione profuse dalle SS.LL. in relazione alle tante problematiche sorte in seguito al Coronavirus, attendo con fiducia l'accoglimento della proposta"