Periferie: Celano scrive un'interrogazione sulla condizione dei quartieri

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano ha scritto un'interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in merito alle condizioni di degrado in cui versano alcune periferie salernitane.

L'interrogazione

Nelle premesse, Celano, ha sottolineato che alcuni quartieri periferici versano in condizioni di intollerabile degrado e che i salernitani pagano i tributi più alti d'Italia ricevendo in cambio dall’Istituzione comunale servizi indecenti ed indegni di una città che vuole definirsi europea. Le attenzioni del consigliere comunale si concentrano, in particolare, su Rufoli: "I residenti di Rufoli, in particolare delle case popolari, lamentano l’assoluto abbandono delle Istituzioni e condizioni di vergognoso degrado della zona e denunciano l’assenza di manutenzione ordinaria e l’inefficienza dei servizi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti". Celano, quindi, chiede di sapere: "Se e quando l’Amministrazione intenda finalmente dare risposte risolutive alle esigenze dei Salernitani ed in particolare dei residenti dei quartieri periferici e se e quando si intenda intervenire per dare risposte alle istanze dei residenti delle case popolari di Rufoli che chiedono di vivere in condizioni di decenza e di ricevere, in cambio di tributi esosi, servizi essenziali quantomeno decenti".