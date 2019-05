Salerno Mobilità, lascia Giordano: al suo posto arriva Camillo Amodio

Dopo nove anni di attività Massimiliano Giordano lascia la guida della società municipalizzata di “Salerno Mobilità”. Al suo posto subentrerà l’ex consigliere comunale di centrosinistra Camillo Amodio.

“Questi nove anni a Salerno Mobilità hanno costituito un’esperienza davvero intensa e appagante, che mi ha consentito una grande maturazione personale e professionale, tecnica ed emotiva. Desidero pertanto ringraziare chi mi ha affidato e poi rinnovato tale importante incarico in una delle aziende partecipate storiche del Comune di Salerno, a partire, nel 2010, dall’allora sindaco Vincenzo De Luca fino all’attuale Vincenzo Napoli. Saluto con profondo e sentito affetto tutti i dipendenti e i collaboratori con i quali, a vario titolo, ho avuto modo di lavorare e confrontarmi ogni giorno, anche duramente, per affrontare le tante problematiche di un settore difficile come quello della mobilità. Un sincero in bocca al lupo al nuovo amministratore per l’esperienza amministrativa e umana che si accinge ad affrontare e che senz’altro saprà condurre con efficienza ed equilibrio”.