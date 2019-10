Lutto a Salerno, muore l'ex assessore socialista Antonio Apicella

Lutto nel mondo politico a Salerno per la morte di Antonio Apicella, ex assessore comunale ai lavori pubblici. E' stato docente di lettere presso l’istituto tecnico statale per geometri “Di Palo” e dirigente politico del Partito Socialista Italiano, da sempre fedelissimo dell’ex ministro alle aree urbane Carmelo Conte.

Il cordoglio

Ad esprimere le condoglianze sue e dell’intera amministrazione comunale è direttamente il sindaco Enzo Napoli: “Tonino è stato un apprezzato amministratore e dirigente politico, più volte Assessore del Comune di Salerno ed impegnato militante socialista. Un uomo leale, competente ed appassionato, che ha dedicato grandi energie alla nostra comunità. Ci stringiamo ai familiari ed amici in questo momento di grande dolore, rinnovando la nostra gratitudine per il tanto di buono che il nostro amico Tonino ha fatto per la nostra amata Salerno”.

Il ricordo

Apicella viene ricordato dall’ex sindaco e consigliere democristiano Aniello Salzano: “Per dieci anni insieme in Consiglio comunale, lui socialista, io democristiano, e sebbene avversari mai uno sgarbo. Una persona perbene e cortese, sempre disponibile. L'ho incontrato un'infinità di volte e sempre pronto a ricordare le nostre vicende amministrative, con il sorriso e l'aneddoto che richiamava alla mia memoria gli anni fantastici della nostra vita politica”.

I funerali

Il rito funebre sarà celebrato domani (giovedì 10 ottobre) alle 16 presso la chiesa di Santa Margherita.