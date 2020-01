Lutto a Salerno, addio a padre Candido Gallo: il cordoglio del sindaco

Lutto a Salerno per la scomparsa di don Padre Candido Gallo che, dal 1952 e per quasi settant’anni è stato il cappellano dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Nato ad Altavilla Silentina nel 1926, aveva scelto di vivere in ospedale, al terzo piano della palazzina del reparto di infettivologia, per essere sempre accanto agli ammalati.

Il dolore

Ieri è volato in cielo facendo sprofondare in un immenso dolore quanti, dentro e fuori dal nosocomio di via San Leonardo, lo conoscevano e gli volevano bene per la sua grande fede e il suo grande altruismo. Oggi, alle 10.30, saranno celebrati i funerali all’interno della chiesa dell’Immacolata a San Francesco.

Il cordoglio del sindaco: