"Salerno non si lega": cambio location per le 6000 Sardine, l'annuncio

Cambio di location per le Sardine in piazza contro la Lega. L'appuntamento resta sempre venerdì 6 dicembre alle ore 19, ma il raduno si terrà in piazza Amendola e non più in piazza Portanova, come inizialmente annunciato.

Per motivi di sicurezza e logistici, la questura ha disposto il cambio di location per "Salerno non si lega": "Meglio così, questa è ancora più grande - hanno osservato le 6000 sardine- Abbiamo un motivo in più per riempirla ed essere in numero maggiore di quanto volevamo".