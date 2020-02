Salerno, presentazione della rivista "Il Guastatore" con il senatore Antonio Iannone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 18 30 presso il Salone Moka su corso Vittorio Emanuele a Salerno la presentazione della rivista di approfondimento politico-culturale “Il Guastatore”. All’evento prenderanno parte: la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri, il docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno Gherardo Marenghi, il redattore della testata Italo Cirielli, il direttore responsabile della rivista bimestrale Clemente Ultimo, l’editore e coordinatore di redazione Luca Lezzi e il senatore di FdI Antonio Iannone. “La presentazione salernitana della nostra rivista- afferma Lezzi- ci riempie di orgoglio dato che l’idea iniziale e la nascita effettiva de Il Guastatore hanno avuto origine, negli scorsi mesi, proprio nella nostra città”. “La nostra intenzione- continua Lezzi- è duplice: da un lato riempire di contenuti il polo sovranista, in costante crescita e davanti alla possibilità di dotarsi di propri strumenti ora che la stampella centrista della coalizione non rappresenta più la forza principale della stessa, dall’altro essere palestra per la formazione di una nuova generazione di intellettuali che già da alcuni anni, attraverso un costante lavoro di pubblicazioni e ricerca, anche in campo universitario, rappresentano la nuova linfa del pensiero identitario.” “Ed è proprio questo duplice ruolo- conclude Lezzi- che ricalca in pieno quello dei guastatores delle legioni romane che mostrarono fin dal primo momento la loro abilità sia come distruttori di opere ed apprestamenti nemici che come costruttori di infrastrutture strategiche e ricoveri per i legionari”.