Gay Pride, slogan di Forza Nuova appaiono sul lungomare di Salerno

In occasione della sfilata del “Gay Pride”, organizzata nel pomeriggio a Salerno, il movimento politico di estrema destra Forza Nuova ha voluto accogliere i partecipanti con una serie di slogan scritti lungo la ringhiera del lungomare Trieste.

Il caso

A pubblicare le fotografie è la pagina facebook “Arcigay Marcella Di Folco”. Si va da “Gay Pride vergogna” a “Più figli meno gay pride”, passando per “Famiglia e tradizione”, “I bambini non si toccano”, “Duemilacinquecento euro alla famiglie vere non si può?”, “Solo famiglia naturale”, e infine “La Cirinnà ha due papà”.

Intanto il deputato renziano del Pd Piero De Luca dichiara: