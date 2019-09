De Luca attacca Salerno Pulita, il centrodestra: "Sconfessa il lavoro del suo sindaco"

Dopo le dure accuse del governatore De Luca alla società municipalizzata Salerno Pulita esplode, inevitabilmente, il dibattito politico in città. Il centrodestra, che nei giorni scorsi aveva chiesto l’intervento del prefetto e le dimissioni dell’assessore all’ambiente Caramanno per la cattiva gestione della raccolta dei rifiuti e la crescente sporcizia nei quartieri cittadini, replica senza indugio alle parole dell’ex sindaco.

Le reazioni

Il primo ad intervenire è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che lancia una provocazione via social: “Chissà se il sindaco inviterà anche De Luca a passeggio per i quartieri per dimostrargli che la città pulita e che anch'egli è un visionario. E chissà se avrà il coraggio di ricordargli che, in realtà, la città era in condizioni indecenti di degrado anche negli ultimi anni della sua gestione e se gli ricorderà che management, dirigenti ed organizzazione della Salerno Pulita sono il frutto delle fritture di famiglia”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della commissione trasparenza e leader de La Nostra Libertà Antonio Cammarota: “Abbiamo denunciato mala gestio per la città sporca. Il Sindaco ha risposto che non è vero. Oggi De Luca attacca Salerno Pulita sconfessando il suo sindaco. Ma è solo un gioco delle parti. Ergo: la città è sporca per la mala gestio del potere deluchiano”.

La nota della Cgil: