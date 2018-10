Direttore Salerno Pulita, convocato vertice di maggioranza: rientrano i malpancisti

E’ bastata qualche piccola ramanzina, giunta anche via Whats App, ai consiglieri comunali di maggioranza che avevano manifestato dubbi sul voto favorevole alla modifica statutaria per la nomina di un direttore generale di Salerno Pulita, per ristabilire l’ordine.

Il retroscena

In pochissimo tempo, tutti i consiglieri che avevano alzato la voce, si preparano ad un ritorno al silenzio, che, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, in programma per martedì mattina, si tramuterà in un voto favorevole al punto all’ordine del giorno. Si allineano anche gli esponenti del Partito Socialista ed i consiglieri di Davvero Verdi che, nella giornata di oggi, parteciperanno alla riunione di maggioranza, convocata a Palazzo di Città in vista dell’assise municipale.