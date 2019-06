De Luca rimprovera il Comune di Salerno: "Troppi disservizi, svegliamoci"

Vincenzo De Luca rimprovera l’amministrazione comunale per la gestione della città. Nel consueto appuntamento settimanale su Liratv, il presidente della Regione invita il Comune a “svegliarsi”. “Abbiamo fenomeni di delinquenza e furti negli appartamenti, soprattutto nelle zone collinari. Abbiamo una ripresa della prostituzione per tutta la litoranea e fin dentro la città.

Questo non va bene. Bisogna avere una città pulita, gradevole civile”.

La polemica

Poi lancia una nuova stoccata a Matteo Salvini: “Sono problemi che riguardano il Comune ma anche il Ministero dell’Interno. Tra una nave e l’altra, un giubbino e l’altro – sbotta l’ex sindaco – sarebbe bene che Salvini potenziasse l’organico delle forze dell’ordine a Salerno per garantire sicurezza sui rioni collinari ed in tutta la città. Il pericolo che c’è è che abbiamo una invasione da parte di altre area della regione Campania di delinquenza organizzata senza nemmeno accorgercene”. Poi De Luca spiega: “Ci sono negozi che aprono per riciclare capitali sporchi. E qui ci vuole una nuova funzione del ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine. Poi occorrerà mettere in campo l’impegno della polizia municipale oltre che di Carabinieri, Polizia e Finanza sulla litoranea. Veramente è intollerabile lo spettacolo che abbiamo tutte le sere. Se bisogna fare le pattuglie notturne facciamole. Lo facevamo, riprendiamo il lavoro”.

Infine, la critica finale la riserva alla pulizia: “Riprendiamo il lavoro con più efficacia per la pulizia della città. Il livello non è adeguato per le risorse che impegna il Comune. Non va bene. Non è questa la città che dobbiamo avere nelle mani. La città deve essere una bomboniera a cominciare dal Lungomare e dai Parchi. Svegliamoci” conclude De Luca.