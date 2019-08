Dante Santoro alle fermate degli autobus: “Restituiremo dignità con trasporti decenti"

Buona la prima per il “pensilina tour” del consigliere Dante Santoro che, questa mattina, ha incontrato, presso le varie fermate autobus della città di Salerno, turisti e cittadini per raccogliere le loro istanze in merito a quanto sta accadendo per il trasporto pubblico locale.

Il commento

Il giovane esponente dell’opposizione racconta: “Abbiamo riscontrato testimonianze da parte delle vittime di questo trasporto pubblico locale da terzo mondo; abbiamo registrato qualche miglioramento dopo le nostre denunce e dopo la nostra azione ma non ci basta. Questo diritto costituzionale garantito deve essere normalità, quotidianità per migliaia di salernitani che, per molti anni, si sono visti negare il diritto al trasporto pubblico. La nostra battaglia continua, andremo anche a riscontrare i responsabili della linea estiva sul Magazzeno, linea che doveva essere garantita. Facciamo un’azione che segnerà il futuro della nostra città e dei nostri territori perché il trasporto pubblico è essenziale anche quando si parla di turismo” conclude Santoro.

