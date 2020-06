Zitarosa (Lega) scrive al sindaco: "Apriamo un pronto soccorso per animali"

Aprire un servizio pubblico di assistenza veterinaria a Salerno. E’ la proposta - riporta Cronache - che il consigliere comunale della Lega, Giuseppe Zitarosa, ha inviato al sindaco Vincenzo Napoli a seguito dell’aumento dei casi di randagismo che si stanno verificando in diverse aree del capoluogo.

La location

Per il fedelissimo di Matteo Salvini esiste già l’area in cui potrebbe essere attivato il pronto soccorso per gli animali. Si tratta dell’ l’ex struttura ospedaliera di Salerno (ex ortopedia) in via Generale Clark, attualmente in disuso.