Salvini in Campania: "Non vedo l'ora di mandare a casa De Luca"

"Non vedo l’ora che vengano le elezioni in Campania, per mandare a casa De Luca”. E' quanto detto dal leader della Lega, Matteo Salvini, oggi, a Sorrento. Come è noto, il segretario della Lega ha fatto tappa in Campania per salutare i sindaci di Sorrento e Positano, entrati a far parte della famiglia della Lega.

La sfida di Salvini

“La Campania muore di rifiuti e di ecoballe non smaltite. Ci sono tre D da mandare a casa: De Luca, De Magistris, e Di Maio”.



Il leader, poi, ha elogiato la perla della Divina, pubblicando una sua foto, su Facebook: "Un saluto da Positano, incantevole anche con la pioggia, dopo aver accolto proprio oggi il suo sindaco nella grande famiglia della Lega. Ma quanta bellezza ha la nostra Italia?

Avanti tutta Amici!", ha scritto.