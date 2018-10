De Luca a Salvini: "Chiedo maggiore sicurezza nelle città campane"

Oggi è il giorno della visita del ministro dell'Interno Mateo Salvini a Napoli. Prima dell'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza il ministro è stato anche accolto dal governatore Vincenzo De Luca che ha chiesto più sicurezza a Napoli e nelle altre città Campane: "Con il ministro dell’Interno Matteo Salvini in Prefettura abbiamo fatto il punto sui problemi della sicurezza a Napoli e in Campania - si legge su Flash News Campania - Ho chiesto massima attenzione per il crescente fenomeno della criminalità minorile e pugno duro nella lotta alla camorra" ha concluso De Luca chiedendo maggiori potenziamenti per le forze dell'ordine tra Napoli, Salerno e Caserta.