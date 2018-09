San Matteo, Santoro: "Politica squallida, De Luca Jr vada in processione a Caserta"

La festa di San Matteo si avvicina ed il consigliere comunale Dante Santoro interviene duramente sulle polemiche di queste ore: “La statua è entrata a Palazzo di Città e ne siamo tutti contenti, ma spiace aver vissuto nuove polemiche con strumentalizzazioni e presunte “concessioni” del figlio di De Luca – come appreso da alcuni organi di stampa - la festa del Santo Patrono è la festa dei salernitani e da anni è ostaggio della peggior politica con squallide rivendicazioni e ostacoli alla riuscita dell’evento”.

L’affondo

Il leader del movimento Giovani Salernitani-Dema va all’attacco: “In primis va precisato che il figlio del governatore pro tempore De Luca non rappresenta Salerno, in quanto eletto parlamentare nella circoscrizione di Aversa, Casal di Principe e dintorni. Pertanto non ha titolo né per fare lavoro di rappresentanza né per partecipare alla processione tra le istituzioni come invece gli spetterebbe in provincia di Caserta. Inoltre rinnovo il rammarico per il tentativo di boicottaggio dei fuochi pirotecnici che anche quest’anno verranno fatti solo ed unicamente grazie ad una colletta organizzata spontaneamente da cittadini ed associazioni. Noi - conclude Santoro - continueremo a lavorare per valorizzare la tradizione in collaborazione con il comitato ‘Giù le mani da San Matteo’ e porteremo avanti una serie di iniziative in tal senso.”