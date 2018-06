Sanità Campana, Celano: "Anche il Ministro Grillo certifica il fallimento di De Luca"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sulla sanità campana anche il Ministro Grillo ora certifica ciò che è sotto gli occhi di tutti, ossia il fallimento della giunta regionale guidata da De Luca. La Campania è di nuovo ultima, come certificato anche dai dati relativi ai Lea. Avevamo più volte evidenziato l'incapacità del Presidente della regione, più abile a fare chiacchiere che a risolvere i problemi, e della sua amministrazione che di fatto hanno vanificato il grande lavoro prodotto dalla precedente amministrazione, capace di mettere in equilibrio i conti per poter avviare, finalmente, il rilancio della sanità pubblica campana. Il Ministro ora intervenga.

Lo faccia per i campani e lo faccia prima che sia troppo tardi nella consapevolezza che il "progressismo" di famiglia distrugge tutto ciò che tocca!

Il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano