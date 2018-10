Gaffe di Castiello (M5S), scambia Zingaretti per il fratello "Montalbano"

Gaffe per il senatore grillino salernitano Francesco Casciello, eletto lo scorso 4 marzo nel collegio uninominale del Senato della zona sud della provincia.

Il caso

Oggi, sulla sua pagina Facebook, ha esultato per la fine del commissariamento della Sanità per i governatori Vincenzo De Luca (Campania) e Nicola Zingaretti (Lazio), postando le foto di entrambi. Soltanto che, invece, di pubblicare l’immagine del presidente Zingaretti, ha pubblicato quella del fratello Luca, celebre attore che interpreta il personaggio del “Commissario Montalbano” nella fiction di Rai 1. La foto ha fatto subito il giro del web. Anche se, in poco tempo, è stata subito sostituita con la foto del vero Zingaretti.