Sanità, De Luca attacca "Le Iene" e il ministro Grillo: "Pronto ad un confronto"

Vincenzo De Luca torna all’attacco del programma “Le Iene”, che da tempo denuncia casi di malasanità in Campania, e del Movimento Cinque Stelle.

La polemica

Il governatore campano, sul suo profilo Facebook, ci va giù duro: “Quella de Le Iene è una campagna di squadrismo mediatico: da parte loro ho ricevuto solo aggressioni in strada, che non sono giornalismo ma espressioni di violenza privata e atti di provocazione. Io - conferma - sono a disposizione per un'intervista nel mio ufficio, purché sia in diretta televisiva e non registrata e tagliata ad arte”. Ma non finisce qui. Nel mirino dell’ex sindaco di Salerno finisce anche il ministro della Salute Giulia Grillo: “Se vuole fare qualcosa di utile per la Campania, anzichè raccontare falsità, dovrebbe approvare il piano di edilizia ospedaliera che abbiamo inviato sette mesi fa”. E ricorda: “Tre anni fa ho sfidato Luigi Di Maio ad un dibattito pubblico (sto ancora aspettando una risposta), allo stesso modo oggi sono pronto a confrontarmi con il ministro della Salute sullo stato della sanità campana”.