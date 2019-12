Sanità, De Luca a Salvini: "Si alzi in piedi quando parla della Campania"

La campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania ancora non è iniziata. Mancano cinque mesi al ritorno alle urne. Ma il governatore Vincenzo De Luca, in pole position per la ricandidatura con il Pd e il centrosinistra, ha già iniziato ad attaccare gli avversari politici.

La polemica

E anche oggi, sul suo profilo Facebook, ha lanciato una ennesima stoccata al leader della Lega Matteo Salvini: “La fuoriuscita dal commissariamento della sanità è stata possibile grazie al lavoro di tutto il personale del settore, alla professionalità e all’impegno profuso. Oggi la Campania è tornata a camminare a testa alta per questo risultato storico raggiunto.

Ed è un altro motivo per il quale Salvini deve alzarsi in piedi quando parla della nostra regione, invece di dire cose a vanvera”.